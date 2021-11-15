Троллейбус №8 меняет маршрут: он будет идти через Центр бадминтона и Академию тенниса

В Казани маршрут троллейбуса №8 изменится с 17 ноября, анонсирует пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

«Теперь маршрут будет проходить, захватывая участок улица Мавлютова – Проспект Победы (остановка Деревня Универсиады) – Оренбургский тракт (внутренний проезд) – Деревня Универсиады (конечная остановка)», – конкретизировали в организации (см. схему).

Предоставлена пресс-службой исполкома Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по Оренбургскому тракту Казани у Центра бадминтона и Академии тенниса впервые с момента их строительства запустят общественный транспорт. Здесь уже смонтирован остановочный павильон и установлены столбы для контактных сетей троллейбуса.

В исполкоме города в конце прошлой недели предстоящее изменение схемы движения троллейбуса №8 назвали временным и объяснили необходимостью работ по устранению аварии на сетях ливневой канализации в районе кольцевого движения в месте пересечения улиц Оренбургский тракт и Академика Парина. Как сегодня пояснил МУП «Метроэлектротранс», изменение троллейбусного маршрута связано с ликвидацией кругового движения по улице Оренбургский тракт в направлении Деревни Универсиады.

Сейчас троллейбус №8, напомним, не проезжает мимо Центра бадминтона и Академии тенниса. Следуя по улице Мавлютова, он поворачивает на улицу Академика Парина и двигается вдоль Деревни Универсиады, разворачиваясь на конечной развязке у пересечения с Оренбургским трактом (см. схему).

Существующая схема движения троллейбуса №8, которая будет изменена с 17 ноября.

«Расстояние маршрута №8 увеличится на 3 км. Ежедневно на линии будет работать 17 единиц подвижного состава с интервалом движения 5-6 минут», – пообещали в «Метроэлектротрансе».

Прежде до Центра бадминтона и Академии тенниса, где занимаются дети начиная с младшего школьного возраста, приходилось идти достаточно далеко – от остановок «Деревня Универсиады» (около 1,2 км – это не менее 15 минут) или «Южная» (около 0,8 км – около 10 минут). Движение общественного транспорта и его остановки никогда ранее не были организованы в непосредственной близости от этих крупных спортивных объектов. Академия тенниса, напомним, была построена в 2009 году, на ее кортах проходили соревнования по теннису и бадминтону XXVII Всемирной летней Универсиады в 2013 году. В 2016 году рядом был открыт Центр бадминтона.