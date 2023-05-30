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В Казани арестован мужчина, убивший мужа сестры, тело которого нашли на улице Коммунаров
35-летний Тимур Ахметзянов ударил ножом 28-летнего мужа своей сестры, остеопата Расула Буранова. Сейчас на Ахметзянова возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
«Он терроризировал мою семью. Издевался и бил, одел их всех в платки. Он радикальный псевдомусульманин, он пил, курил и трогал других женщин. Я много раз пытался с ним разговаривать, пришлось идти на крайние меры», – сказал журналистам подсудимый.
По его словам, он полностью признал свою вину.
«Я пришел с явкой с повинной. Сдаваться я пришел сам. Через полчаса я уже был около отдела полиции», – дополнил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что полицейские задержали Ахметзянова. Тело убитого молодого человека нашли накануне вечером во дворе одного из домов на улице Коммунаров в Казани. Между мужчинами произошла ссора из-за личной неприязни.
Суд арестовал Ахметзянова на 2 месяца.
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