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Руc Тат
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Происшествия 29 мая 2023 08:23

Задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили в Казани

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Полицейские задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 28-летнего казанца. Тело молодого человека нашли накануне вечером во дворе одного из домов на улице Восстания в Казани.

Как стало известно агентству, между приятелями произошла ссора. В результате конфликта 35-летний мужчина ударил молодого человека ножом в грудь и спину. От полученных ранений 28-летний мужчина скончался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за убийство.

#Убийство #Казань
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