news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили в Казани
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Полицейские задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 28-летнего казанца. Тело молодого человека нашли накануне вечером во дворе одного из домов на улице Восстания в Казани.
Как стало известно агентству, между приятелями произошла ссора. В результате конфликта 35-летний мужчина ударил молодого человека ножом в грудь и спину. От полученных ранений 28-летний мужчина скончался.
В настоящее время возбуждено уголовное дело за убийство.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2