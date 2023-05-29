Задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили в Казани

Полицейские задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 28-летнего казанца. Тело молодого человека нашли накануне вечером во дворе одного из домов на улице Восстания в Казани.

Как стало известно агентству, между приятелями произошла ссора. В результате конфликта 35-летний мужчина ударил молодого человека ножом в грудь и спину. От полученных ранений 28-летний мужчина скончался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за убийство.