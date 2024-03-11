В Казани арестовали супругу мужчины, который вез взрывчатку через Татарстан

В Казани на 2 месяца арестовали экс-главу украинского землячества «КРИНИЦЯ» Хабаровского края Наталью Романенко. Супругу Романа Фетисова, также как и ее мужа, обвиняют в незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Советского суда Казани, избрание меры пресечения состоялось в субботу в закрытом режиме. Под стражей Романенко пробудет до 6 апреля.

Фото: © Социальные сети

Напомним, 6 марта на посту ДПС, который находится на трассе М7 перед мостом через Волгу, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Когда они решили его досмотреть, выяснилось, что Ford C-MAX был буквально набит взрывчаткой. 64-летний житель Хабаровска Владимир Фетисов вез опасный груз из Москвы в родной город.

Как стало известно «Татар-информу», в двух десятках цилиндров из полимерного материала находилась смесь, содержащая гексоген и тротил – всего 8,8 кг. Кроме этого, в салоне авто обнаружились элементы питания.

Мужчину задержали, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, куда именно и с какой целью он перевозил взрывчатку. Возбуждено уголовное дело.

С 5 марта 2014 года Фетисов стал исполняющим обязанности главы муниципалитета Хабаровского края. Ранее он занимал кресло первого заместителя главы администрации района, начальника управления архитектуры и землепользования администрации Хабаровского муниципального района.