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На трассе М7 под Казанью остановили минивэн, набитый взрывчаткой
Накануне на посту ДПС, который находится на трассе М7 перед мостом через Волгу, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль
Когда они решили его осмотреть, выяснилось, что Ford C-MAX был буквально набит взрывчаткой.
64-летний житель Хабаровска вез опасный груз из Москвы в родной город.
Как стало известно «Татар-информу», в двух десятках цилиндров из полимерного материала находилась смесь, содержащая гексоген и тротил – всего 8,8 кг. Кроме этого, в салоне авто обнаружились элементы питания.
Мужчину задержали, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, куда именно и с какой целью он перевозил взрывчатку. Возбуждено уголовное дело.
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