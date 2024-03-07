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Происшествия 7 марта 2024 11:00

На трассе М7 под Казанью остановили минивэн, набитый взрывчаткой

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Накануне на посту ДПС, который находится на трассе М7 перед мостом через Волгу, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль

Когда они решили его осмотреть, выяснилось, что Ford C-MAX был буквально набит взрывчаткой.

64-летний житель Хабаровска вез опасный груз из Москвы в родной город.

Как стало известно «Татар-информу», в двух десятках цилиндров из полимерного материала находилась смесь, содержащая гексоген и тротил – всего 8,8 кг. Кроме этого, в салоне авто обнаружились элементы питания.

Мужчину задержали, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, куда именно и с какой целью он перевозил взрывчатку. Возбуждено уголовное дело.

#Взрывчатка
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