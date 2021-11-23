В Казани временно изменена схема движения у Деревни Универсиады

До 1 декабря на транспортном кольце у Деревни Универсиады временно изменена схема движения. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на ливневой канализации по Оренбургскому тракту, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Казани.

На этот период введено ограничение движения у дома №95 по Оренбургскому тракту, в котором находится студенческая поликлиника. Помимо этого, перекрыт участок кольца, поэтому из центра Казани транспорт сможет проехать только в сторону аэропорта, так как движение в сторону улицы Парина приостановлено.

Госавтоинспекция дала несколько рекомендаций по построению маршрутов:

— Для проезда на улицы Парина, 1-я Калининградская, Камая подойдет маршрут через улицы 2-я Туринская, Карбышева.

— Проехать в направлении улиц Парина, Дубравной, Камая, Сыртлановой можно по маршруту, составленному через улицы Танковая, Мавлютова.

— Улицы Мавлютова, проспект Победы и Оренбургский тракт помогут автовладельцам проехать в направлении улицы Братьев Батталовых и выезда из города.

— Чтобы проследовать в направлении улиц Рауиса Гареева, Братьев Батталовых, можно построить маршрут через улицы Мавлютова, проспект Победы, Оренбургский проезд.

— Для проезда в направлении улицы Братьев Батталовых можно воспользоваться маршрутом через Оренбургский тракт и Танковое кольцо.

Водителей предупреждают о необходимости соблюдения требований дорожных знаков и рекомендуют строить маршрут заранее, учитывая указанные выше варианты.