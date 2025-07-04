В Казани собираются создать 15 новых платных парковок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Власти столицы Татарстана хотят открыть 15 новых муниципальных парковок и расширить 15 существующих. В итоге число платных машино-мест вырастет с нынешних 12 834 до 14 131. Проект соответствующего постановления исполкома города пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Из документа следует, что новые парковки организуют на улицах Карбышева (31 машино-место), Кирпичникова (57), Журналистов (71), Спортивной (45), Рихарда Зорге (14), Родины (80), Ломжинской (48), Воровского (173), 2-й Юго-Западной (50), Халева (18), Сыртлановой (60) и Роторной (67), а также на Вознесенском тракте (45), в переулке Саначина (31) и на Кремлевской набережной (31).

Час нахождения автомобиля на подавляющем большинстве новых стоянок будет обходиться в 30 рублей. Исключением станет парковка на Кремлевской набережной, где можно будет оставить авто за 50 рублей в час.

Кроме того, предполагается расширить парковки на улицах Гаяза Исхаки (с 20 до 33 и с 25 до 42 машино-мест), Лейтенанта Шмидта (с 27 до 46), Чистопольской (местные проезды, с 236 до 240 и с 39 до 70), Яруллина (с 114 до 185), Коротченко (с 39 до 54), Гвардейской (с 11 до 21), Восстания (с 19 до 39), Калинина (с 71 до 99), Вишневского (с 14 до 41), Пионерской (с 76 до 117), Академика Губкина (с 27 до 52) и Сеченова (с 78 до 87), а также на проспекте Победы (местный проезд, с 58 до 205).

Всего на существующих парковках будет дополнительно оборудовано 476 машино-мест. Новые стоянки будут включать 821 парковочное место.

Кроме того, парковку на Батурина на 13 машино-мест около дома №5 на Кремлевской набережной планируется переместить с четной на нечетную сторону улицы.