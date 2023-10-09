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Новости Татарстана и Казани
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В Казани 76% парка снегоуборочной техники подготовлены к зимнему периоду
Казанский парк зимней уборочной техники насчитывает 584 машины, из которых к работе в зимних условиях на данный момент подготовлены 443, или 76% от общего числа. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.
«Оставшаяся часть — это машины, задействованные в летнем содержании. Полное переоборудование техники будет зависеть от погодных условий», — пояснил Куляжев.
Докладчик добавил, что в этом году в столице Татарстана будет работать система контроля «Монитор города». Она позволит отслеживать рабочую технику, контролировать процесс уборки дорог и даст возможность оперативно выстраивать оптимальные маршруты уборки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что дорожные службы Казани перейдут на зимний режим работы 15 октября.
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