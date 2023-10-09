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Руc Тат
Общество 9 октября 2023 09:16

Дорожные службы Казани перейдут на зимний режим работы 15 октября

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Зимний режим работы для дорожных служб столицы Татарстана начнется 15 октября, продлится он 182 дня — до 15 апреля 2024 года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«С этого времени диспетчерские службы подрядных предприятий переводятся на круглосуточный режим работы. Также организовывается постоянное дежурство необходимого количества техники», — отметил Куляжев.

Чиновник добавил, что для жителей Казани в круглосуточном режиме работают диспетчерские службы предприятий и городского Комитета внешнего благоустройства.

#дорожные службы #Казань #подготовка к зиме
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