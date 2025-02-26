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Общество 26 февраля 2025 18:20

В Казани 60 пар заключили брак в зеркальную дату

В Казани 60 пар заключили брак в зеркальную дату
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В зеркальную дату 25.02.2025 в столице Татарстана связали себя узами брака 60 пар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани, ссылаясь на городское Управление ЗАГС.

Работники ЗАГСа отметили, что красивые даты пользуются популярностью среди казанцев. «Летом в красивую дату примерно одинаковое количество браков в сравнении с обычными днями, а в зимний период примерно на 20% больше», – уточнили в управлении.

Завтра, 27 февраля, в торжественной обстановке заключить брак планируют 43 казанские пары.

В 2024 году в столице РТ было зарегистрировано 11 169 браков. Количество разводов по сравнению с 2023 годом снизилось на 16,3%, до 4189 случаев.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил принять программу по решению проблемы демографии в Татарстане.

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#Управление ЗАГС Казани #браки
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