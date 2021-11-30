В Казани 55% школьников выбрали татарский язык в качестве родного

Больше половины казанских школьников — 55% — выбрали для изучения в качестве родного татарский язык, 45% сделали выбор в пользу русского. Об этом на совещании в гимназии №12 в Московском районе, посвященном Году родных языков и народного единства, рассказал начальник Управления образования исполкома Ирек Ризванов.

По его данным, в школах столицы Татарстана сейчас обучаются 148 тыс. детей, из которых 49% — татары, 41% — русские. Также 9% приходится на представителей других национальностей.

Ризванов привел интересную статистику: 34% русских школьников выбрали для изучения татарский язык, а 17% татар — русский. «Очень радует, что 34% русских выбрали татарский язык, но 17% татар, выбравших русский, — это порождает вопросы. Мы будем продолжать работать в данном направлении», — добавил начальник Управления образования.

Помимо этого, он рассказал о ситуации с изучением языков в детских садах Казани. Так, на татарском языке воспитываются 46% дошкольников, из них 36% посещают татарские детсады, а 15% — татарские группы в русских ДОУ.

Подробнее о заседании, на котором обсуждались проекты по сохранению татарского языка и новые подходы в популяризации родной речи среди молодежи, — в материале ИА «Татар-информ».