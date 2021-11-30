«Языковой поезд» и йога на татарском: Марат Ахметов оценил итоги Года родных языков

В Казани прошел круглый стол, посвященный проходящему в республике Году родных языков и народного единства. Представители власти, эксперты и активисты обсудили проекты по сохранению татарского языка, а также новые подходы в популяризации родной речи среди молодежи.

Дискуссия состоялась на площадке казанской гимназии №12 с татарским языком обучения

Фото: kzn.ru

Рассказы на татарском прислали из Австралии

Дискуссия состоялась на площадке казанской гимназии №12 с татарским языком обучения. Мероприятие проходило в особом формате, с учетом действующих коронавирусных ограничений. Участники встречи отметили, что, несмотря на пандемию, в Татарстане успешно реализуются разноформатные проекты поддержки родных языков. В частности, речь зашла о целом списке мероприятий, которые прошли в столице республики в течение нынешнего года.

На заседании вице-спикеру Госсовета РТ, председателю комиссии по сохранению татарского языка при Президенте РТ Марату Ахметову представили итоги реализованных в Казани «языковых» проектов.

Первая презентация была посвящена проекту «Поезд родных языков», который стартовал 20 сентября в Казанском метрополитене. В этот день начали курсировать шесть тематических вагонов, интерьер и внешний дизайн которых был оформлен в духе национальной этнической символики с разговорными фразами и популярными выражениями на разных языках: русском, татарском, марийском, мордовском, узбекском и других. Такие вагоны можно будет встретить на станциях казанского метро до конца года.

«В будущем планируем расширить акцию и на другие виды транспорта – автобусы, троллейбусы, а также запустить ее в других городах республики», – отметили организаторы проекта.

Марату Ахметову представили итоги реализованных в Казани «языковых» проектов Фото: kzn.ru

Другая интересная презентация была посвящена серии открытых хореографических и спортивных занятий на татарском языке «Хәрәкәттә – бәрәкәт» («В движении – жизнь»), которая проходила в парках Казани с начала июня до конца сентября. За это время организаторы провели 14 занятий в шести общественных пространствах – от набережной озера Кабан до парков «Черное озеро» и Урицкого.

Участниками занятий по йоге, дыхательным практикам и танцам стали более полутысячи человек. Занятия на татарском языке провели телерадиоведущий Айваз Садыров, режиссер Ильшат Рахимбай, хореограф Нурбек Батулла, музыкант Ислам Валеев и другие известные персоны.

Еще один представленный кейс оказался посвящен любителям литературы. Для них с начала апреля до конца июля в столице республики проходил литературный конкурс «Саумы, Казан!» («Здравствуй, Казань!»). Участникам предложили написать свои рассказы на родном языке, главная тема которых – Казань и ее жители. В итоге на рассмотрение комиссии поступило свыше 120 работ, из них 50 на татарском и 70 на русском языках. Конкурсные работы приходили не только из Татарстана, но и из Крыма, Москвы, Петербурга и даже из городов Австралии.

Также участникам встречи рассказали о других проектах популяризации родных языков: образовательных интенсивах для работников торговли, языковых курсах для муниципальных служащих, создании креативных видеороликов, молодежных фестивалях и уличных постановках.

Также участникам встречи рассказали о других проектах популяризации родных языков Фото: kzn.ru

«Вывески на двух языках не должны ограничиваться одной улицей»

После презентации проектов участники круглого стола начали дискутировать о новых возможностях для продвижения родного языка как в традиционных, так и в совершенно новых форматах.

Отдельное внимание было уделено внешнему оформлению городов: вывескам, табличкам и другим атрибутам современного мегаполиса, которые формируют мнение жителей и гостей о городе и регионе в целом. В частности, речь зашла о табличках с названиями учреждений. Как заметила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова, в адрес городской администрации поступает немало жалоб на отсутствие дублирования названий на татарском языке.

Ответом на ситуацию станет обращение Казгордумы в адрес Госсовета республики с предложением внести необходимые изменения.

«Было много слов и критики по поводу вывесок. Вместе с руководителем Приволжского и Вахитовского районов Маратом Закировым каждую неделю выезжаем на улицу Баумана и проверяем. Это не должно ограничиваться только улицей Баумана», – сказала Гузель Сагитова.

После презентации проектов участники круглого стола начали дискутировать о новых возможностях для продвижения родного языка как в традиционных, так и в совершенно новых форматах Фото: kzn.ru

По ее словам, депутаты Казанской городской Думы выйдут с обращением в Государственный Совет.

«Готовим письмо на имя заместителя Председателя Государственного Совета РТ, председателя комиссии по сохранению татарского языка при Президенте РТ Марата Ахметова, необходимо внести определенные изменения в закон. Это вопрос мы изучаем досконально», – отметила Сагитова.

«Всё зависит от руководителя, от его любви к татарскому языку»

В завершение дискуссии слово взял Марат Ахметов. Он положительно оценил представленные проекты и поддержал креативные, нестандартные подходы к популяризации родных языков. При этом он подчеркнул – работа в этом направлении обязательно должна продолжаться и в дальнейшем.

«Необходимо, чтобы эта активность не прекращалась с Годом родных языков и народного единства. Хочется, чтобы и в дальнейшем были более сильные проекты. Считаю, что это наша общая задача. Работа комиссии [по сохранению татарского языка при Президенте РТ] имеет огромное стратегическое влияние на судьбу языка», – отметил Ахметов.

Он добавил, что во многом успех этой работы в каждом конкретном учреждении и на каждой площадке зависит от настроя самих людей.

«Всё зависит от руководителя, от его любви к татарскому языку. Тогда и ожидаемый результат будет намного больше. Я недавно посетил детские сады, школы. Многие говорят о том, что татарский язык близок к исчезновению, но стоит заглянуть и вовнутрь учреждения, посмотреть обстановку в каждом конкретном случае», – подчеркнул Марат Ахметов.

Марат Ахметов: «Необходимо, чтобы эта активность не прекращалась с Годом родных языков и народного единства. Хочется, чтобы и в дальнейшем были более сильные проекты» Фото: kzn.ru

По его словам, в последние полтора десятка лет в обществе снижается духовная составляющая. С этой тенденцией необходимо работать, чтобы сберечь родные традиции, культуру и язык. Успешные примеры этой деятельности есть в Казани, где воплощаются в жизнь множество тематических проектов.

«Здесь ведется хорошая работа, и я думаю, что вы и дальше порадуете нас эффективными проектами», – сказал Ахметов.

В заключение он призвал татарстанских государственных и муниципальных служащих как представителей республики активнее использовать родной язык для его продвижения в обществе.

«Поэтому мы организовали курсы изучения татарского языка для руководителей и служащих муниципального и государственного уровней», – резюмировал Марат Ахметов.