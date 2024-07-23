В Казани 46 камер с ИИ будут выявлять самосвалы, перевозящие щебень без полога

На казанских дорогах увеличили до 46 единиц количество камер с искусственным интеллектом, которые будут выявлять самосвалы, перевозящие сыпучие грузы и мусор без полога. Об этом передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Водители нарушают правила благоустройства Казани, если транспортируют песок, щебень или другие предметы мелкой фракции не накрыв кузов тентом. Автовладельцам не разрешено перевозить грунт, сыпучие стройматериалы, мусор, легкую тару и спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, кроме того, запрещено транспортировать строительные смеси и растворы без принятия мер, исключающих возможность пролития их на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к проезжей части полосу газона.

При нарушении предусмотрено предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 3,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тыс., на юрлиц — от 200 до 500 тыс.

Система по выявлению подобных нарушителей была внедрена исполкомом в конце 2023 года. За все время сотрудники Управления по организации деятельности административных комиссий рассмотрели 32 правонарушения. С началом строительного сезона участились и случаи неправильной перевозки сыпучих грузов, отметили в ведомстве.