Для повышения безопасности на дорогах Казани выделено 150 млн рублей

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Для улучшения дорожно-транспортной ситуации на аварийных участках в Казани из республиканского бюджета выделено 150 млн рублей. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Игорь Саляхутдинов на деловом понедельнике.

«Всего в прошлом году в Казани был зафиксирован 71 участок, на которых произошло более 240 аварий. Среди них – перекрестки улиц Толстого и Горького, Николая Ершова и Новаторов, а также пересечение проспекта Победы с улицей Минской», – рассказал спикер.

По его словам, на выделенные средства из бюджета РТ в этом году на аварийных участках установят 400 дорожных знаков, восемь информационных секций, 920 метров ограждений, 89 светильников, 50 бордюров и 11 искусственных неровностей.

Кроме того, на опасных участках отремонтируют 8,8 тыс. кв. метров дорожного покрытия, реконструируют два светофора и смонтируют пять комплектов светодиодных лент.

Саляхутдинов отметил, что работы в полном объеме выполнены на 58 участках. На восьми объектах работы завершат до 1 августа, на остальных пяти – до 1 сентября.

«Важным элементом обеспечения безопасности является дорожная разметка. В этом году разметку нанесут на общей площади более 400 тыс. кв. метров. На эти цели выделено 470 млн рублей. На сегодня разметка нанесена на площади 362 тыс. кв. метров, что составляет 89% от запланированного объема», – подчеркнул он.

Председатель комитета добавил, что на 19 участках улично-дорожной сети смонтировали 32 опоры наружного освещения и 89 светильников. В зоне пешеходных переходов дополнительное освещение установлено на 16 участках, включая перекрестки ул. Фучика – Минская, ул. Ершова – Искра, ул. Пушкина – Дзержинского, ул. Мира – Парковая в поселке Дербышки, ул. Беломорская – Кутузова.