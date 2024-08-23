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Общество 23 августа 2024 11:14

В Казани 25 августа изменят график работы автобусов №36, 46, 72

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В воскресенье, 25 августа, часть автобусных маршрутов в Казани будет работать по графику рабочего дня. Изменения в движении транспорта связаны с проведением «Гастрофеста на Лебяжьем», рассказали в мэрии столицы РТ.

Перевозить гостей мероприятия будут автобусы №36, 46, 72. Кроме того, будет увеличена интенсивность движения маршрутов №36а и 116, а с остановки «Ремплер» по улице Залесной запустят специальный шаттл до майдана на озере Лебяжьем. Для гостей на личном транспорте будет работать парковка.

Подробнее о программе предстоящего гастрофеста можно узнать в материале «Татар-информа». Посетителей ожидает множество разнообразных блюд от более чем 40 ресторанов, кафе и закусочных города, концертная программа и различные активности.

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#схема движения автобусов
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