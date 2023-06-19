В Казани 23 июня пройдет традиционная церемония сбора подарков для Сабантуя

23 июня в Казани пройдет традиционная церемония сбора подарков к Сабантую. Семь запряженных повозок проедутся по центральным улицам Казани и будут принимать дары от жителей и гостей столицы республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Уже в течение нескольких недель Сабантуй шагает по Татарстану, России и другим странам. Это яркий татарский народный праздник, в котором есть как традиционные элементы, так и новшества. В этом году содержательная часть соответствовала исторической составляющей и возвращала всех нас к истокам национальной культуры и традиций», – отметила вице-премьер РТ.

В день сбора подарков по центру Казани проедут повозки по четырем основным маршрутам, свой путь они начнут в 11.00, сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов. Так, первый маршрут пройдет от площади Первого мая по улице Баумана до театра Камала. Подарки на этом пути передаст Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Второй маршрут пройдет от театра оперы и балета им.Джалиля по улице Пушкина до театра им.Камала. На этом пути соберут дары от Госсовета РТ, Конгресса татар, КНИТУ-КАИ, министерств и ведомств, которые расположены рядом.

Третий маршрут пройдет от комплекса «Туган Авылым» до театра Камала, и еще одна повозка поедет от Старо-татарской слободы по улице Каюма Насыри мимо мечети Марджани в сторону театра.

Казанцы могут прийти на любую локацию, чтобы передать подарки. «Мы будем рады принять их от всех желающих», – добавил Зуфар Гаязов.

Вся церемония ориентировочно закончится в 12.30 у театра им.Камала, где проведут концертную программу. Собранные подарки станут призами лучшим батырам на главной площадке празднования Сабантуя в Казани в поселке Мирном.

Вспоминая о традиции сбора подарков, Гаязов рассказал, как ее сделали частью праздника в Казани. «Шесть лет назад при подготовке Сабантуя, мы задались вопросом: почему нет церемонии сбора подарков, как происходит в деревнях? Я помню, как это делалось в моем детстве: повозка с тележкой и гармошкой выезжала на улицу, из каждого дома выходили семьи и передавали подарки», – поделился он воспоминаниями.

Фазлеева добавила, что в этом году на празднике в Казани уделят внимание просвещению жителей о том, как зарождались традиции и откуда взялись различные обычаи татарской культуры.

Напомним, в этом году артисты Эльмира Калимуллина и Зайнап Фархетдинова выступят на казанском празднике. Добраться до площадок можно будет на общественном транспорте.