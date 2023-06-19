Казанцы смогут добраться до площадок Сабантуя на общественном транспорте

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К местам проведения Сабантуя в Казани 23 июня жители и гости города смогут добраться на общественном транспорте. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Для посещения праздничных мероприятий Сабантуя жителям и гостям столицы Татарстана рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта. Транспортное обслуживание будет организовано по специальной схеме», — отметил докладчик.

Так, в Березовую рощу поселка Мирный жители и гости города смогут добраться специальными автобусными маршрутами с четырех остановок: «Станция метро „Пр. Победы“», «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина и «Ул. Глазунова» («Теплоконтроль»).

Автобусы будут ходить с 8.00 до полного окончания праздничных мероприятий и вывоза всех гостей. Ожидается, что праздничные мероприятия продлятся до 16.00. Также будут курсировать автобусы №53 и 26. Кроме того, на Сабантуй можно будет приехать на электропоезде со станции Казань-1.

На Лебяжье можно будет добраться рейсовыми автобусами №36, 46 и 72. Будут курсировать и дополнительные автобусы от Горьковского шоссе, от ТЦ «Мегастрой».

В Березовую рощу поселка Дербышки можно будет добраться от парковки Компрессорного завода и с территории парковки ТЦ «Мега», а также на рейсовых автобусах №1, 25, 34, 60, 90 и 91.

Азат Абзалов также сообщил о небольших изменениях в организации дорожного движения в день проведения Сабантуя.

«Накануне 23 июня с 6.00 до 17.00 24 июня будет организовано одностороннее движение на автомобильной дороге от „Лесного городка“ до Фермского шоссе. Для удобства жителей жилого комплекса „Лесной городок“ двухстороннее движение с возможностью выезда по улице Братьев Баталовых в сторону Оренбургского тракта будет сохранено», — пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что артисты Эльмира Калимуллина и Зайнап Фархетдинова выступят на Сабантуе в Казани.