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Транспорт
31 марта 2022  11:10

22 апреля в центре Казани будет ограничено движение транспорта

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В центре Казани 22 апреля будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Ограничение будет действовать с 12.00 до 17.00 по ул. Кремлевская (на участке от ул. Профессора Нужина до площади Первого мая) и на территории Казанского Кремля по проезду Шейнкмана. Движение будет приостановлено в двух направлениях.

Дороги будут перекрыты грузовой техникой, отмечается в документе.

81-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» посвящена 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос.

#ограничение движения #легкоатлетическая эстафета
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