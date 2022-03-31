22 апреля в центре Казани будет ограничено движение транспорта

В центре Казани 22 апреля будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Ограничение будет действовать с 12.00 до 17.00 по ул. Кремлевская (на участке от ул. Профессора Нужина до площади Первого мая) и на территории Казанского Кремля по проезду Шейнкмана. Движение будет приостановлено в двух направлениях.

Дороги будут перекрыты грузовой техникой, отмечается в документе.

81-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» посвящена 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос.