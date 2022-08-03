Татарстанский сервис мониторинга беременных и сердечников представят Владимиру Путину

Сервис дистанционного мониторинга здоровья «Связь» из Казани занял 13-е место среди лучших инициатив российского форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Форум организовали Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Поступило более 19,5 тысячи идей из 85 регионов России. Сто из них отобрал экспертный совет АСИ, медицинский проект стал единственным, кто вошел в этот список из Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани запустили проект мониторинга состояния беременных «Связь», он помогает выявлять ОРВИ и Covid-19 у женщин на ранних сроках. Через некоторое время возможность отслеживать свое здоровье через мобильное приложение или на сайте появилась у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проект помогает наблюдать за своим самочувствием и связывает пациента и врача в онлайн-формате.

«Проект "Связь" отличается своей пациентоцентричностью. Он исходит из нужд пациентов и обеспечивает максимально удобное взаимодействие человека с системой здравоохранения. Мы рады успеху проекта. Его идея рождалась в тесном взаимодействии с Управлением здравоохранения Казани. За прошедший год работы "Связь" показала свою эффективность. Мы надеемся, что модель этого проекта будет и дальше совершенствоваться», – отметил заместитель министра здравоохранения Татарстана – начальник Управления здравоохранения по Казани Владимир Жаворонков.

Замминистра выразил надежду, что авторы проекта продолжат помогать не только беременным и сердечникам, но и людям с хроническими заболеваниями.

«По итогам форума „Связь“ вошла в шорт-лист из 30 проектов, рекомендованных Владимиру Владимировичу Путину. Это значит, что всего за год у нас получилось создать качественный и востребованный продукт. Мы готовы масштабироваться — организаторы Форума пообещали оказать поддержку в развитии центра дистанционного мониторинга здоровья в Татарстане», – добавил основатель проекта «Связь» Вадим Шитов.