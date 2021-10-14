В Казани 15 октября откроются три новых пункта вакцинации

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

С завтрашнего дня в Казани начнут прививать от коронавируса Covid-19 в трех новых пунктах вакцинации. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы Татарстана.

Пункт из ТРК «Южный» переезжает в строительный гипермаркет «Мегастрой» на проспекте Победы, 101. Еще один пункт вакцинации откроется в «Мегастрое» по адресу: 2-я Азинская, 7б. Режим работы — ежедневно с 10.00 до 20.00.

При этом для непривитых жителей Казани специально организован отдельный вход.

Еще один пункт начнет работать 15 октября в торгово-развлекательном центре «Казан Молл». Предусмотрен отдельный вход с улицы Павлюхина, он также будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00.

«Убедительная просьба к тем, кто идет на повторную вакцинацию или хочет привиться спустя полгода после перенесенного заболевания, выбирайте пункты вакцинации, куда можно пройти по QR-коду. Медики в торговом центре „Парк Хаус“ работают специально для этого. Там нет очередей», — отметили в пресс-службе Горздрава в беседе с ИА «Татар-информ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «Меге» медики начали работать круглосуточно.