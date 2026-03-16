В Казани 15-летний питбайкер получил травмы после столкновения с Haval

На Минской улице в Казани произошло ДТП с участием 15-летнего питбайкера. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как рассказал врио начальника отдела городской Госавтоинспекции Айрат Хамидуллин, ДТП произошло в минувшее воскресенье. Водитель Haval совершил разворот через двойную сплошную и столкнулся со встречным питбайком.

«Водитель питбайка – 15-летний подросток – управлял транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами. Питбайк помещен на специализированную стоянку. В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы различной степени тяжести», – сообщил Айрат Хамидуллин.

В ведомстве подчеркивают, что питбайк – это спортивный инвентарь, предназначенный исключительно для тренировок и соревнований на специальных площадках. Использование питбайков на дорогах общего пользования, включая обочины и тротуары, категорически запрещено.

Управлять скутером или мопедом разрешается лицам старше 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «А1». Для вождения мотоцикла необходимо достичь 18-летнего возраста и иметь категорию «А», а также страховку на транспортное средство.