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Общество
8 июня 2022  17:18

В Казани 14 июня с бесплатным концертом выступит Олег Газманов

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14 июня народный артист РФ, певец Олег Газманов выступит в Казани с бесплатным концертом, приуроченным ко Дню России. 

Жителей и гостей города приглашают на праздничное событие, которое пройдет у Центра семьи «Казан». Начало в 7 часов вечера. 

Отмечается, что гонорар, полученный от спонсоров после выступления, артист направит на лечение российских военнослужащих, раненных во время проведения спецоперации на Украине. 

Для казанцев и гостей столицы республики ко Дню России подготовили насыщенную праздничную программу, которая стартует 9 июня и будет идти до 14 июня. Среди мероприятий — патриотические акции, литературные вечера, марш «Дружбы народов», этнофестиваль и многое другое.

#олег газманов #День России
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