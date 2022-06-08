В Казани 14 июня с бесплатным концертом выступит Олег Газманов

14 июня народный артист РФ, певец Олег Газманов выступит в Казани с бесплатным концертом, приуроченным ко Дню России.

Жителей и гостей города приглашают на праздничное событие, которое пройдет у Центра семьи «Казан». Начало в 7 часов вечера.

Отмечается, что гонорар, полученный от спонсоров после выступления, артист направит на лечение российских военнослужащих, раненных во время проведения спецоперации на Украине.

Для казанцев и гостей столицы республики ко Дню России подготовили насыщенную праздничную программу, которая стартует 9 июня и будет идти до 14 июня. Среди мероприятий — патриотические акции, литературные вечера, марш «Дружбы народов», этнофестиваль и многое другое.