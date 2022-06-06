Флешмобы, концерты и салют: в мэрии Казани рассказали о праздновании Дня России

Столица Татарстана активно готовится к празднованию Дня России, который отмечается 12 июня. В предстоящей программе мероприятий, рассчитанной на несколько дней, — флешмобы, этнофестивали, большой салют и концерт Олега Газманова. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

По мнению чиновника, День России — это один из самых значимых государственных праздников, объединяющих всех граждан на основе общей истории и богатого духовно-культурного наследия.

«В ближайшие дни на территории Казани стартует акция по раздаче лент-триколоров. Волонтеры будут вручать их в городских парках и скверах. Большое количество патриотических акций подготовили учреждения культуры и молодежной политики: флешмобы, лектории, творческие лаборатории и мастер-классы», — рассказал Абзалов.

Первым событием празднований станет музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь» 9 июня на площадке перед Театром кукол «Экият». Также концерты с исполнением песен пройдут в парках и скверах в каждом районе города.

Кроме того, 11 июня активисты молодежных организаций, члены национально-культурных автономий и актив студенческих объединений пройдут по Кремлевской набережной торжественным маршем в рамках Парада дружбы народов. Потом здесь же стартует молодежный этнофестиваль «Национальное — актуальным».

«Кульминацией празднования Дня России станет концертная программа у Центра семьи „Казан“. Здесь выступят творческие коллективы мастеров искусств, народная артистка РТ Гузель Уразова, а также звезды эстрады — Сергей Скачков и группа „Земляне“, группа „Пицца“», — сообщил докладчик.

Он добавил, что на этой площадке также пройдет торжественное вручение паспортов юным казанцам, имеющим достижения в учебе и общественной деятельности.

«На 22 часа запланирован праздничный салют. На этом празднование Дня России не закончится. Так, 14 июня для казанцев и гостей города пройдет концерт народного артиста России Олега Газманова. Также выступит представитель молодой татарской эстрады Марат Яруллин. Мы также приглашаем казанцев присоединиться к федеральным акциям „Окна России“ и „Флаги России“, разместив в честь праздника рисунки и флаги на своих окнах», — заключил Азат Абзалов.