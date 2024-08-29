В Казани 13-летнего подростка поймали за рулем питбайка

Накануне автоинспекторы Казани поймали очередного подростка-питбайкера. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

13-летнего мальчика за рулем питбайка автоинспекторы заметили на Давликеевской улице. На место сразу же вызвали мать подростка.

«В отношении несовершеннолетнего вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении», – заявили в ведомстве.

Напомним, по словам главного государственного автоинспектора Татарстана Рустема Гарипова, на сегодняшний день с начала года в ДТП, в которых транспортными средствами, включая питбайки, управляли дети, погибло двое человек. Гарипов призвал родителей не покупать детям питбайки, скутеры и квадроциклы, так как дети могут погибнуть или получить серьезные травмы, или остаться инвалидами на всю жизнь.