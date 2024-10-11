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Общество 11 октября 2024 12:20

В Казани 12 октября пройдут сельхозярмарки

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В субботу, 12 октября, в Казани пройдут еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. На них жители столицы Татарстана могут купить овощи, мясную и молочную продукцию, а также предметы ведения подсобного хозяйства.

Ярмарки откроются в 6 часов утра и продолжат работу до 13:00. С адресами точек торговли можно ознакомиться здесь.

На всех ярмарках будет обеспечиваться контроль соблюдения ветеринарно-санитарных норм.

Ранее сообщалось, что на сельхозярмарках Казани в сентябре продали товары на 112 млн рублей.

#сельхозярмарка #Сельское хозяйство #сельскохозяйственная ярмарка #Казань
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