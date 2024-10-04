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Экономика 4 октября 2024 12:07

На сельхозярмарках Казани в сентябре продали товары на 112 млн рублей

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В сентябре на казанских сельскохозяйственных ярмарках продали продукцию на общую сумму 112 млн рублей. Чаще всего жители города покупали овощи, сообщили в пресс-службе комитета потребрынка исполкома столицы РТ.

На ярмарках каждую субботу представлена продукция 22 районов Татарстана и более чем 20 организаций АПК. Завтра традиционно торговые ряды будут работать с 6:00 до 13:00.

На ярмарках жители и гости столицы РТ могут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, а также предметы подсобного хозяйства.

#сельскохозяйственная продукция #Сельское хозяйство #сельскохозяйственные ярмарки #Казань
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