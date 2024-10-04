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На сельхозярмарках Казани в сентябре продали товары на 112 млн рублей
В сентябре на казанских сельскохозяйственных ярмарках продали продукцию на общую сумму 112 млн рублей. Чаще всего жители города покупали овощи, сообщили в пресс-службе комитета потребрынка исполкома столицы РТ.
На ярмарках каждую субботу представлена продукция 22 районов Татарстана и более чем 20 организаций АПК. Завтра традиционно торговые ряды будут работать с 6:00 до 13:00.
На ярмарках жители и гости столицы РТ могут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, а также предметы подсобного хозяйства.
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