В Казани 100% учеников начальных классов охватили бесплатным горячим питанием

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Казанские ученики начальных классов в этом учебном году были полностью включены в систему бесплатного горячего питания. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Она отметила, что в этом учебном году департамент обеспечил горячим сбалансированным питанием 160 тыс. казанских школьников — на 9 тыс. больше, чем годом ранее. «Учащиеся 1–4-х классов на 100% охвачены бесплатным горячим питанием», — подчеркнула докладчица.

По ее словам, ученикам доступны четыре комплекса школьного меню на выбор. Их стоимость не увеличивалась с апреля 2021 года.

«С начала этого учебного года в качестве эксперимента мы предложили два вида бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Учитывая пожелания родителей и школьников, мы создали второй вариант, в котором вместо мясного блюда предлагается молочное. Таким выбором на сегодня воспользовались в 86 школах города», — рассказала Рима Мухамедшина.

Кроме того, с 1 сентября было запущено тестирование системы предзаказа на базе приложения «Образовательная карта». Система позволит ученикам заранее заказывать комплекс питания.

«Школьники отнеслись к такой возможности с большим интересом. После полной проработки систему планируется внедрить во все школы города», — пояснила докладчица.

Она также добавила, что с конца сентября по поручению мэра Казани реализуются городские меры поддержки семей мобилизованных казанцев.

«В том числе — в части организации двухразового горячего питания для детей мобилизованных за счет муниципального бюджета», — заключила Рима Мухамедшина.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости очень внимательно относиться к каждой просьбе семей мобилизованных, о чем сообщал «Татар-информ».