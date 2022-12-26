Минниханов о семьях мобилизованных: Будем очень внимательно относиться к каждой просьбе

Поддерживать и помогать семьям мобилизованных – это долг государства. Каждой их просьбе будет уделено особое внимание, уже сейчас работает горячая линия, дети обеспечены путевками в лагеря и приглашениями на новогодние елки. Об этом на ежегодной встрече с журналистами сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Вопрос частичной мобилизации очень непростой. Перед нами, органами власти, стоит задача – обеспечивать все нужды семей мобилизованных. Мы приняли ряд решений по этому направлению: питание в школах, путевки в летние лагеря и многие другие. Это долг государства перед семьями. Мы понимаем их. Заверяю, мы будем очень внимательно относиться к просьбам этой категории», – заявил Минниханов.

Он напомнил, что дети мобилизованных с 1 по 4 класс были приглашены на елку в Казанский Кремль, а с 5 по 11 класс на Республиканскую елку в «Татнефть Арену», которая состоялась 25 декабря.

«Что касается детей. Новый год, а папы нет. Мы должны были как-то отреагировать», – пояснил Президент РТ.

Ранее на встрече с журналистами Президент РТ отметил, что в вопросах спецоперации самыми важными являются два направления, одно из которых – поддержка мобилизованных татарстанцев и добровольцев, а второе – внимание к их семьям.