Средний балл ЕГЭ у казанских школьников оказался выше российских показателей

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Средний балл школьников Казани по Единому государственному экзамену оказался выше среднероссийских показателей. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования горисполкома Ирек Ризванов.

«В целом, результаты наших школьников оказались выше, чем в среднем по стране. Казанские школьники показали средний результат выше общероссийского по русскому языку и профильной математике. В последние годы данная тенденция сохраняется», — заявил спикер.

По информации спикера, средний балл казанских выпускников на ЕГЭ по русскому языку составил 71,6 балла. С минимальным набором заданий не справился всего один выпускник. В прошлом году их было семь.

Средний балл на ЕГЭ по профильной математике составил 63,5 балла. Экзамен не сдал 21 человек.

«По сравнению с прошлым годом казанским выпускникам удалось улучшить средние по 4 предметам — по литературе, химии, географии и биологии», — доложил Ризванов.

Медалью «За особые успехи в учении» удостоены 717 казанских одиннадцатиклассников и 857 выпускников девятых классов. Это на 88 человек больше, чем в прошлом году. Данная награда является показателем отличной учебы в старших классах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани увеличилось число стобалльников по ЕГЭ.