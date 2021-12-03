В Казань в мае приедут министры по делам молодежи из стран ОИС

Одним из главных мероприятий, которое Казань проведет в качестве молодежной столицы исламского мира в 2022 году, станет глобальный международный саммит. Его участниками станут ответственные за работу с молодежью из всех стран-участниц ОИС. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Одним из главных событий станет молодежный глобальный саммит, куда приедут министры по делам молодежи из стран ОИС. У Минмолодежи РТ и Росмолодежи будет возможность познакомиться с лучшими практиками формирования молодежной политики в странах Организации исламского сотрудничества», — сказал Сулейманов на брифинге в ТАСС.

По его словам, основной темой глобального саммита должен стать культурный диалог между разными национальностями, потому что Казань и Татарстан в целом являются ярким примером мирного сосуществования представителей разных национальностей и конфессий.

«Наш опыт может быть интерес и должен тиражироваться на весь мир. Для нас саммит — это возможность познакомить коллег из стран ОИС с нашими общегуманитарными практиками», — добавил Сулейманов.

Более подробно о мероприятиях, которые пройдут в Казани по линии ОИС в 2022 году, ранее сообщало ИА «Татар-информ».