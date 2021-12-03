news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
3 декабря 2021  12:26
Арсений Каримов

Сулейманов рассказал, какие мероприятия пройдут в Казани по линии ОИС в 2022 году

news_top_970_100

Казань получила статус молодежной столицы исламского мира на 2022 год, поэтому в городе запланировано проведение ряда мероприятий с участием молодежи стран ОИС. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В Казани запланирован международный научный конгресс, на который приедут более 500 ученых из стран ОИС, фестиваль современной мусульманской культуры, во время которого будут организованы творческие лаборатории и круглые столы по взаимодействию деятелей культуры и искусств России и стран ОИС. Кроме того, будут проведены спортивные соревнования, в том числе и по направлению киберспорта», — отметил министр.

Одним из главных мероприятий станет молодежный глобальный саммит стран ОИС в мае, добавил он.

Что касается научного конгресса, то его проведение планируется в ноябре. Даты остальных мероприятий пока уточняются.

#тимур сулейманов #страны оис
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное