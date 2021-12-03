Сулейманов рассказал, какие мероприятия пройдут в Казани по линии ОИС в 2022 году

Казань получила статус молодежной столицы исламского мира на 2022 год, поэтому в городе запланировано проведение ряда мероприятий с участием молодежи стран ОИС. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В Казани запланирован международный научный конгресс, на который приедут более 500 ученых из стран ОИС, фестиваль современной мусульманской культуры, во время которого будут организованы творческие лаборатории и круглые столы по взаимодействию деятелей культуры и искусств России и стран ОИС. Кроме того, будут проведены спортивные соревнования, в том числе и по направлению киберспорта», — отметил министр.

Одним из главных мероприятий станет молодежный глобальный саммит стран ОИС в мае, добавил он.

Что касается научного конгресса, то его проведение планируется в ноябре. Даты остальных мероприятий пока уточняются.