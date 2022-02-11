В Казань с визитом прибыл Президент Казахстана

фото: пресс-служба Президента РТ

С рабочим визитом в Казань прибыл Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Уже сегодня днем он проведет здесь встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомится с промышленным потенциалом РТ.

«В международном аэропорту его встретил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин», — рассказали в пресс-службе руководителя РТ.

Накануне казахстанский лидер провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продлились более трех с половиной часов. Главы государств обсудили ряд вопросов международной повестки, дальнейшего развития двусторонних отношений, а также отдельно затронули январские беспорядки в Казахстане.