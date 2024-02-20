Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Президент Республики Сербской Милорад Додик прилетел в Казань c рабочим визитом
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прилетел в Казань с рабочим визитом вечером 19 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на телевизионный канал ATB.
Уточняется, что Милорада Додика встретил в аэропорту руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (УФАС по РТ) Айрат Шафигуллин. Отмечается также, что президента Республики Сербской по прилету ждала торжественная церемония с традиционными обычаями.
До этого руководитель Республики Сербской три дня (с 17 по 19 февраля) был в Белоруссии с рабочим визитом. Там он провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»