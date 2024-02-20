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Политика 20 февраля 2024 06:57

Президент Республики Сербской Милорад Додик прилетел в Казань c рабочим визитом

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Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прилетел в Казань с рабочим визитом вечером 19 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на телевизионный канал ATB.

Уточняется, что Милорада Додика встретил в аэропорту руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (УФАС по РТ) Айрат Шафигуллин. Отмечается также, что президента Республики Сербской по прилету ждала торжественная церемония с традиционными обычаями.

До этого руководитель Республики Сербской три дня (с 17 по 19 февраля) был в Белоруссии с рабочим визитом. Там он провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником.

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