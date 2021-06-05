Картины из Якутии и скульптуры из кости мамонта: в Казани откроется уникальная выставка

В Казанском Кремле, в залах Национальной художественной галереи «Хазинэ» Музея ИЗО РТ, на шесть дней откроется уникальная выставка из собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия). Экспозиция «От Олонхо к пространству творчества» объединит скульптуры из кости мамонта и картины современных якутских художников.

Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ.

Вернисаж намечен на 14 часов 8 июня. Успеть посетить кратковременную выставку нужно до 13 июня, чтобы, оставаясь в Казани, увидеть, например, ритуальные маски для лошадей жениха и невесты, образцы художественной резьбы якутского косторезного искусства, традиционные декоративно-прикладные предметы края, специально созданные для фильма «Тыгын Дархан» костюмы и реконструкции традиционной якутской одежды, а также графику и живопись Марианны Лукиной, Андрея Чикачева, Галины Окоемовой, Иннокентия Корякина.

Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ.

Так, картины последнего — пример так называемой наивной живописи, среди известных представителей которой популярный сатирическими изображениями Вася Ложкин и, говоря о Татарстане, Альфрид Шаймарданов.

Выставка объединит ключевые символы древних традиций культуры народов Республики Саха, переосмыслением которых заняты представители современного искусства. Художники интерпретируют мифологию, фольклор, эпос Олонхо в универсальные сюжеты и образы, сочетая одновременно преемственность и развитие самобытного искусства Республики Саха. В каждый из дней выставки экскурсию для желающих смогут провести научные сотрудники Якутии.

Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ.

Экспозиция в галерее «Хазине» — лишь одно из мероприятий Дней Якутии в Татарстане, которые будут проходить в республике с 8 по 13 июня. Так, Национальный музей РТ 8 июня представит часть экспонатов из собственных фондов и фондов Якутского музея истории и культуры народов Севера и коллекции в выставке, посвященной празднику летнего солнцестояния. Здесь открытие намечено на 16:00, а для знакомства с выставкой у желающих будет всего три дня – до 11 июня.