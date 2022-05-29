В Казань прибыло оружие Шереметевых: палаши, рапиры и сабли покажет Музей Пушечного двора

Коллекция оружия и предметов военно-охотничьего характера, которую веками собирали представители одного из виднейших боярских родов Российской империи, прибыла в Казань из Нижнего Новгорода. О раритетах выставки в преддверии ее вернисажа разузнал «Татар-информ».

Музей Пушечного двора на территории Казанского Кремля закрылся на реэкспозицию: выставку «От мушкета до автомата» из Самарского краеведческого музея имени Алабина, презентованную здесь ровно год назад, 31 мая сменит новый гостевой проект «Наследие Шереметевых» – выставка боевого оружия и доспехов дворянского рода. 65 экспонатов предоставляет для экспонирования в Казани Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник.

Замок нижегородской ветви Шереметевых Юрино. Фото: предоставлено Музеем Пушечного двора

Палаш времен Петра I и золотая шашка генерала Скобелева

«Экспонатов много, все интересные. Но особо хочется подчеркнуть, что у нас будет наградная шашка генерала Скобелева!» – с гордостью анонсируя новую выставку, рассказал корреспонденту «Татар-информа» руководитель Музея Пушечного двора Александр Расходчиков.

Михаил Скобелев, напомним, был родственником (через выданную замуж сестру) Шереметевых. Генерал участвовал в Среднеазиатских завоеваниях Российской империи и Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.

«Во всей коллекции, конечно, выделяется личное боевое оружие генерала Скобелева. Он породнился с Шереметевыми через свою сестру, которая жила в замке в селе Юрино в Марий Эл, там же они собирали свою коллекцию, среди предметов которой золотая шашка Скобелева. Она и будет представлена на нашей выставке. Причем это строевой образец. Было у генерала и наградное оружие – украшенное бриллиантами», – рассказала ведущий специалист музея Анна Стрельникова.

Самым старинным экспонатом выставки станет драгунский офицерский палаш — рубяще-колющее клинковое холодное оружие с широким к концу, прямым и длинным клинком. Палаш датирован 1710-ми годами и принадлежал Владимиру Шереметеву, командовавшему Ингерманландским драгунским полком в 1713-1726 годах, – с этим клинком владелец участвовал в военных походах Петра I. Владелец палаша Владимир Шереметев, к слову, приходился младшим братом воеводы Северной войны, известного графа Бориса Шереметева.

«Владимир Петрович – основатель нижегородской ветви рода Шереметевых. А его драгунский палаш – один из самых ранних предметов отечественного оружия. На нем есть надпись: “Здравствуй царь, Петр Алексеевич!” Интересная биография у владельца этого оружия: он попадал в опалу к царю, чуть ли не на работы с простыми крепостными его отправляли, потом все равно возвращали на службу и уволили уже по старости. Этот предмет – палаш Владимира Петровича Шереметева – будет открывать выставку», – отметила собеседница.

В роду Шереметевых было много представителей, которые участвовали и в Отечественной войне 1812 года. Офицерский кирасирский палаш образца 1826 года принадлежал, по всей видимости, Сергею Шереметеву, участнику Бородинского сражения. Выкован он из стали и латуни на Златоустовском оружейном заводе известным мастером Иваном Бушуевым. Для декора применены гравировка, воронение, травление и золочение.

Фото: предоставлено Музеем Пушечного двора

Оружие османов и щиты из кожи крокодила

После смерти своего дяди Сергея Васильевича Шереметева в 1866 году его единственный наследник Василий Петрович стал владельцем всех имений нижегородской ветви Шереметевых. Именно его можно считать строителем усадьбы в Юрино, где и собиралась коллекция рода. В Нижегородский музей она была передана в 1923 году, причем разделена между двумя – Нижегородским художественным музеем и Нижегородским музеем-заповедником. Кроме так называемого мемориального оружия Шереметевых, то есть тех боевых образцов, с которыми они непосредственно служили, будут представлены предметы, которые сами же Шереметевы целенаправленно начали коллекционировать. А это и предметы декоративно-прикладного искусства, текстиль, в том числе восточный, и, конечно, восточное, преимущественно холодное оружие.

«Оружие Османской империи, персидское, турецкое, иранское, индийское, африканское, западно-европейское оружие… Это не все, что есть в коллекции Шереметевых, это то, что нам смогли выдать на временное экспонирование, учитывая сохранность предметов. Особенно здорово, что нам наконец предоставят для экспонирования африканские щиты. Мы всегда просили на все выставки африканские экспонаты, но до этой выставки нам их получить не удавалось. Кроме того, наша выставка будет дополнена дореволюционными фотографиями интерьеров замка Шереметевых, на которых видно, как сами хозяева в соответствии с представлениями своего времени размещали коллекционируемые или экспонаты – они развешивали их симметрично на шпалерах (гобеленах, – прим. Т-и). Посетители смогут отыскать на тех старинных фотографиях привезенные к нам экспонаты. В самом Нижегородском музее-заповеднике, к слову, сейчас лишь несколько предметов из коллекции Шереметевых находятся в основной экспозиции, большая часть – в запасниках, в том числе щиты из кожи крокодила», – подчеркнула Анна Стрельникова.

Развеска коллекции Шереметевых в замке Юрино (до 1917 года). Фото: предоставлено Музеем Пушечного двора

Современники называли замок Юрино и собранную в нем коллекцию вторым Эрмитажем на Волге. Те, кто составлял описи ценностей рода после революции, говорили, что чего там только не было. Посетители выставки увидят, например, деревянный резной стул производства Италии XIX века, попону (чепрак) среднеазиатской работы, произведенную в Бухаре также в XIX веке, пластины-накладки с гербом Шереметевых, вероятно, использовавшиеся для маркировки карет.

Девиз “Deus conservat omnia” помог сохранить наследие рода

«На гербе Шереметевых читается девиз “Deus conservat omnia”, что переводится как “Бог сохраняет (спасает) всё”. И коллекция Шереметевых действительно тоже сохранилась, не была разграблена или разделена. И мы будем это подчеркивать на экскурсиях по выставке. Будет также витрина, посвященная охоте. Часть экспонатов (рапиры) будет посвящена фехтованию. Покажем холодное оружие Индии (такое никогда еще не выставлялось в Казани, бунчуки – древковое оружие Османской империи, а также предположительно дуэльные пистолеты, сделанные в Германии. А как раз в этой ветви Шереметьевых Василий Шереметьев погиб на дуэли. И это одна из самых знаменитых дуэлей в истории России – четвертная дуэль из-за балерины Истоминой. В ней участвовали декабрист Александр Якубович, секундантом был Александр Грибоедов… Правда, именно эти пистолеты именно с этой личностью не связаны», – рассказала Анна Стрельникова.

Фото: предоставлено Музеем Пушечного двора

Кстати, казанские музейщики хотят повторить историческую шпалерную развеску предметов, которой следовали сами Шереметевы при собирании своей коллекции. Для этого будет организована большая витрина с симметрично и вертикально развешанными экспонатами. Так посетителям будет и нагляднее сравнивать с дореволюционным фото «трофеев» в интерьерах замка Юрино.