Раритетное огнестрельное оружие впервые вывезено из музея Самары – ради выставки в Казани

Пушечный двор музея-заповедника «Казанский Кремль» стал площадкой для уникальной выставки раритетного огнестрельного оружия, которое впервые в истории фондов покинуло Самарский краеведческий музей имени Алабина. Открытие выставки «От мушкета до автомата» состоялось сегодня, в День музеев.

Среднеазиатское и японское оружие XIX столетия с фитильными замками, ружья с территории Османской империи, декорированные моржовой, слоновой костью и перламутром, турецкие мушкетоны для ближнего боя, бывшие в ходу у моряков и артиллеристов, ливантийские пистолеты, производившиеся в странах южной Европы, но для Турции, а также револьверы, пистолеты, винтовки времен Первой и Второй мировой войн, охотничьи ружья разместились на двух этажах тематической выставочной площадки Казанского Кремля.

Впервые в Казани благодаря сотрудничеству с Самарским краеведческим музеем выставляются изящные кавказские пистолеты, отделанные серебром. Есть в экспозиции, например, и пуля Минье, с изобретением которой французы произвели революцию в оружейном мире. Пуля Минье была предназначена для первых дульнозарядных винтовок, ее особенность — коническая выемка в хвостовой части, которая при выстреле расширяется, обеспечивая надежное зацепление пули с нарезкой ствола винтовки. Это усовершенствование с середины XIX века получило затем распространение по всему миру.

Здесь же представлена случайная находка-клад — дуэльный гарнитур XIX века производства мастера Адама Кюхенрейтера, представителя известной баварской оружейной династии. Эта пара пистолетов, как рассказала заместитель директора Самарского музея по научной работе Ирина Крамарева, была обнаружена в прекрасном состоянии в стене дома. В Казань также приехали винтовки Канады, Великобритании рубежа XIX-XX веков, Японии, знаменитые отечественные винтовки Мосина и ППШ (пистолет-пулемет системы Шпагина), с которым советские солдаты противостояли немецким, вооруженным пистолетом-пулеметом МР-40. Редчайшие экспонаты — стальной гранатомет GzB 39 производства Германии (1939 — 1945), немецкая самозарядная винтовка Г-41 В (Вальтер) и 25-килограммовое ружье противотанковой системы Симонова образца 1941 года, рассчитанное на пять патронов.

Есть на выставке и итальянский карабин 1913 года Carcano Carabino (от слияния двух слов имени и получилось нарекательное название карабин). Такие были основой вооружения итальянской армии в Первую мировую войну. А полвека спустя, в 1963 году, из винтовки этого же производителя (модификации карабина Carcano), как предполагают, был убит 35-й президент США Джон Кеннеди

Самарских коллег-музейщиков на открытии выставки приветствовал и благодарил за возможность экспонировать редкое оружие директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин. Заместитель начальника Казанского танкового училища по военно-политической работе пожелал проекту «От мушкета до автомата» миллионы посетителей.

Сегодня посетители Казанского Кремля в честь Дня музеев могли осмотреть все выставки музея-заповедника, в том числе «От мушкета до автомата», бесплатно. Увидеть раритетное оружие, ранее никогда не вывозившееся из Самарского краеведческого музея для выставок в другие регионы, можно будет по входному билету до 3 октября.