В Казань прибыли участники посвященного 80-летию с начала войны понтонного перехода

В речном порту Казани прошла акция памяти, посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В ней приняли участие военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной Берлинской бригады Западного военного округа и 28-й понтонно-мостовой бригады центрального подчинения, которые совершают понтонный переход от Мурома до Волгограда. Вместе с ними в столицу Татарстана прибыл музей, где казанцы сегодня до 14 часов могут посмотреть на военную технику, увидеть муляжи мин и саперных устройств, а также прогуляться по военному понтону.

«Сейчас проводится акция „5000 километров по водным путям России“ с заключительным пришвартованием в Волгограде. В городе, где немецко-фашистские войска в годы Великой Отечественной войны потерпели очень серьезное поражение. Именно благодаря этой победе советские войска смогли перейти в наступление. Акция посвящена Дню памяти и скорби. Мы должны помнить о подвиге советского народа», — заявил встретивший бойцов инженерной бригады ЦВО военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Оратор напомнил, что Татарстан внес серьезный вклад в Победу и заплатил за это большую цену: на фронт из республики ушли около 700 тыс. человек, половина из которых не вернулись. Отдельно военком обратился к представителям молодого поколения, которые присутствовали на торжественном митинге. Он призвал их хорошо учиться и достойно защищать Родину в будущем.

До 14.00 в речном порту для всех желающих будет открыт музейный комплекс, где можно увидеть военные катера, саперную технику и целый ряд муляжей различных мин и взрывных устройств.

«Для меня это очень личный вопрос, потому что мой двоюродный дедушка ушел на фронт в 14 лет и занимался поиском мин в водном пространстве. По его рассказам я знаю, как это было непросто. Отрадно, что сейчас мы благодаря их подвигу можем не думать о том, что в воде есть подобная опасность», — подчеркнула во время своего выступления заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«С 22 мая мы плывем, останавливаемся в городах, нас везде встречают концертами. Уже побывали в Нижнем Новгороде и Чебоксарах. Это очень важное мероприятие, такой акции еще никто никогда не делал», — сообщил один из участников понтонного перехода — солдат-срочник Вадим Краснов.

Команда, приплывшая в Казань, ранее побывала в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и еще нескольких городах. Свой путь они начали в Муроме 22 мая и с тех пор каждый день находится в пути. Сейчас по рекам разными маршрутами следуют две такие команды. В частности, отплывшие из Уфы бойцы 12-й отдельной гвардейской Краснознаменной Кенигсберско-Городокской инженерной бригады побывали в Набережных Челнах. Третья группа понтонеров отправится в путь 1 июня. Все команды встретятся 22 июня, в день 80-летия начала войны, в городе-герое Волгограде.

Выставочное пространство на территории речного порта открыто для казанцев и гостей города сегодня до 14.00. Согласно данным Минобороны России, в числе представленной техники — специальный автомобиль группы разминирования, робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера», костюм понтонера с жилетом «Корсар-МП», ряд обезвреженных в Сирии самодельных взрывных устройств и другие экспонаты.