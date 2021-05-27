К берегам Камы причалил военный паром — участник акции, посвященной 80-летию начала войны

Понтонное подразделение инженерных войск — 12-я гвардейская инженерная Кенигсбергско-Городокская Краснознаменная бригада из поселка Алкино-2 Республики Башкортостан сделала остановку возле Набережных Челнов. Об этом пишет газета «Светлый путь».

Переход по речным путям проходит в рамках акции в честь 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны.

Военнослужащих встречал оркестр Кадетской школы №82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова, юнармейцы школы №25, подопечные школы ДОСААФ РТ Набережных Челнов, ветераны общественных движений.

«Мы прибыли из Уфы. Впервые в России делаем переход по внутренним водным путям России. В СССР тоже этого не было. Прошли одну четвертую пути — 550 км. Надеюсь, благополучно пройдем и дальше, не посрамим память наших дедов и отцов, защищавших Родину», — сказал гвардии подполковник Фарид Абдразаков.

Любой желающий мог стать участником мини-экскурсии на одном из паромов, где гидами выступили офицеры инженерных войск. Они рассказывали об образцах инженерного вооружения, водолазного оборудования современных и военных лет. Также челнинцы могли ознакомиться с экспонатами, которые были найдены поисковыми отрядами.

Понтонные подразделения пройдут по шести рекам — Оке, Волге, Северскому Донцу, Дону, Белой и Каме, а также по пяти водохранилищам и осуществят проход через 20 шлюзов. Протяженность маршрута составит 5 тыс. километров.

В ходе перехода, который будет длиться один месяц, каждое понтонное подразделение проведет специальные тактические учения. Финальной точкой всероссийской акции станет город-герой Волгоград, где все участники пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» 22 июня.