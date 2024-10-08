В Казань прибыли из Белоруссии три новых троллейбуса, скоро — еще семь

Фото:t.me/metroelectrotranskzn

В Казань из Белоруссии поставили три новых троллейбуса нового поколения, сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

«До саммита БРИКС в город поступят еще семь троллейбусов, а всего ожидается 39 единиц транспорта, которые выйдут на маршруты до конца года», – говорится в сообщении.

Внутри каждого троллейбуса – 34 сидячих места, а общая вместимость – 90 человек. Салоны оснащены кондиционерами и разъемами для подзарядки гаджетов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предназначены специальные места, на входе установлены пандусы.

Новый транспорт выйдет на маршруты взамен старых троллейбусов 2013 года, которые исчерпали свой ресурс. Новую технику оснастят системой видеонаблюдения для безопасности водителей и пассажиров, а также автоинформаторами.

Приобретение нового транспорта стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В ноябре прошлого года Казань стала первым городом, который получил партию из 25 белорусских троллейбусов нового поколения. Их принимали Раис РТ и чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой.