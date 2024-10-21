Песков: Путин сегодня прибудет в Казань

Владимир Путин

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером отправится в Казань, где будет проходить саммит БРИКС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В конце дня президент переместится уже в Казань, где завтра начинается насыщенная работа в рамках саммита БРИКС», – сказал представитель Кремля журналистам.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 государств мира.