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Политика 21 октября 2024 11:48

Песков: Путин сегодня прибудет в Казань

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Песков: Путин сегодня прибудет в Казань
Владимир Путин
Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером отправится в Казань, где будет проходить саммит БРИКС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В конце дня президент переместится уже в Казань, где завтра начинается насыщенная работа в рамках саммита БРИКС», – сказал представитель Кремля журналистам.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 государств мира.

#Владимир Путин #Казань #саммит БРИКС #Дмитрий Песков
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