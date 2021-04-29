В Казань прибыл вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов

В Татарстан прибыл заместитель Премьер-министра Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту Казани имени Г. Тукая высокого гостя встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, отметила собеседница агентства.

Сердар Бердымухамедов, единственный сын действующего Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, примет участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, которые проходят 29 и 30 апреля в столице Татарстана.

Накануне для участия в заседании межправительственной организации Евразийского экономического союза в столицу Татарстана прилетел Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Помимо него, прибыли в Казань премьеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — Роман Головченко, Аскар Мамин, Улукбек Марипов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, а также и. о. главы Правительства Армении Никол Пашинян.

«Убежден, что решения, которые будут приняты на заседании, дадут новый импульс нашей интеграции в Евразийском экономическом союзе», — заметил ранее на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе в Казанской ратуше Михаил Мишустин.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.