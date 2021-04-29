Мишустин в Казани: Наша встреча подтверждает растущий интерес к евразийской интеграции

Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что встреча стран ЕАЭС «еще раз подтверждает растущий интерес к евразийской интеграции». Об этом Премьер-министр РФ сказал на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе в Казанской ратуше.

«В мероприятиях межправсоюза примут участие государства-наблюдатели. Это Куба, Молдавия и Узбекистан, а также приглашенные в качестве гостей представители Таджикистана и Туркменистана», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что 12 апреля исполнилось 60 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. «Торжественные мероприятия прошли и в странах — членах союза. Символично, что мы рассмотрим доклад о программе по созданию системы производства космических и информационных продуктов и услуг, обменяемся мнениями о перспективах развития сотрудничества в области космических исследований», — отметил глава Правительства России.

По словам Мишустина, повестка заседания содержит важные вопросы, которые определяют основные направления работы в промышленности, сельском хозяйстве и многих других отраслях. «Убежден, что решения, которые будут приняты на заседании, дадут новый импульс нашей интеграции в Евразийском экономическом союзе», — подчеркнул он.

Участники заседания рассмотрят вопросы регулирования экспорта товаров, защиты от опасных вирусов растений, электронной торговли, реализации госпрограммы по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли, а также перспективы сотрудничества в космических проектах.

Михаил Мишустин прибыл в Казань 28 апреля для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, которые проходят 29 и 30 апреля. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.