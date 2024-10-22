Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Для участия в саммите БРИКС в Казань прибыл Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Совета Татарстана.

В аэропорту гостя встретил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Как ранее сообщал «Татар-информ», лидер Лаоса планирует провести встречи с Президентом России Владимиром Путиным и главами других государств. Ожидается, что на переговорах будут подняты вопросы укрепления и продвижения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Саммит БРИКС состоится в столице Татарстана с 22 по 24 октября