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В Казань прибыл Президент Лаоса
Для участия в саммите БРИКС в Казань прибыл Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Совета Татарстана.
В аэропорту гостя встретил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Как ранее сообщал «Татар-информ», лидер Лаоса планирует провести встречи с Президентом России Владимиром Путиным и главами других государств. Ожидается, что на переговорах будут подняты вопросы укрепления и продвижения двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Саммит БРИКС состоится в столице Татарстана с 22 по 24 октября
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