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В Казань прибыл поезд с победителями «Большой перемены»
Сегодня в столицу республики прибыл «Поезд мечты», на котором путешествуют более 150 участников – победителей конкурса «Большая перемена». Об этом пресс-служба Минмолодежи РТ сообщила в своем телеграм-канале.
«Более 150 лучших школьников страны, среди которых и школьники республики, проведут этот день незабываемо!» – отмечается в сообщении.
Юные гости в течение одного дня успеют встретиться с мэром Иннополиса, посетить ИТ-парк им. Башира Рамеева и популярные достопримечательности Казани. Затем поезд, следующий по маршруту «Владивосток – Санкт-Петербург», двинется дальше.
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