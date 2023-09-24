В Казань прибыл поезд с победителями «Большой перемены»

Фото: телеграм-канал Минмолодежи РТ

Сегодня в столицу республики прибыл «Поезд мечты», на котором путешествуют более 150 участников – победителей конкурса «Большая перемена». Об этом пресс-служба Минмолодежи РТ сообщила в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Минмолодежи РТ

«Более 150 лучших школьников страны, среди которых и школьники республики, проведут этот день незабываемо!» – отмечается в сообщении.

Юные гости в течение одного дня успеют встретиться с мэром Иннополиса, посетить ИТ-парк им. Башира Рамеева и популярные достопримечательности Казани. Затем поезд, следующий по маршруту «Владивосток – Санкт-Петербург», двинется дальше.