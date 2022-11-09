«Большая гордость республики»: в Казань прилетели победители «Большой перемены» из РТ

В Казань прилетели татарстанские победители Всероссийского конкурса «Большая перемена». Среди них шесть одиннадцатиклассников, выигравших 1 млн рублей, и четверо девятиклассников, получивших по 200 тыс. рублей. С 17 октября они были на финале в крымском «Артеке». В аэропорту их поприветствовала заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«Победители конкурса „Большая перемена“ — это большая гордость Татарстана. Нужно говорить не о том вкладе, который они внесут в республику, а о том, что наш регион дал им. Желаю нашим победителям потрясающей самореализации, чтобы они могли заниматься тем, что любят. Затем пусть сами решают, оставаться в нашем регионе или покорять всю Россию и мир. Выбор за ними. Мы очень благодарим их за то, что они показывают такие высокие результаты на федеральном уровне», — заявила она.

Заместитель министра напомнила, что в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» прошли порядка 30 ребят из Татарстана. По итогам трехнедельного финала в «Артеке» 10 из них получили денежные призы.

Сами школьники планируют потратить выигрыш на самореализацию и образование. Но есть и другие цели. Так, одна из победительниц, Аделина Хадеева, мечтает путешествовать. И одно из первых желанных мест — это озеро Байкал.

«Выигранные деньги я потрачу на учебу в университете и путешествия. Я очень хочу увидеть озеро Байкал. Планирую поехать туда по путевке „Больше, чем путешествие“, которую подарили каждому финалисту. Байкал — это то, что близко многим, а также очень красиво. Я думаю, что такое путешествие запомнится на всю жизнь», — поделилась победительница.

Еще одна победительница, Варвара Бутенко, подчеркнула, что «Большая перемена» не только дает огромное количество возможностей, знаний и знакомств, но и позволяет определиться со своим будущим.

«В детстве я говорила, что обязательно сделаю этот мир лучше. Но я не знала как. А сейчас я точно знаю, что буду делать и как этого достигну. Конкурс „Большая перемена“ дал мне намного больше, чем я могла представить», — добавила победительница.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая перемена» и Российское движение школьников. Партнер конкурса — Госкорпорация «Росатом».