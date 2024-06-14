В Казань прибыл московский список Казанской иконы Божией Матери

В Казанском кафедральном соборе Богородицкого мужского монастыря торжественно встретили московский список Казанской иконы Божией Матери. Святыню принял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а также духовенство митрополии Татарстана и многочисленные верующие со всей республики.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Для Казани это исторически важное событие – ведь именно на месте, где сейчас стоит собор, была обретена Казанская икона Божией Матери. Явленный образ был похищен в 1904 году, но множество иконописцев успели сделать списки. Таким образом и появилась московская копия – ее изготовили специально по заказу Минина и Пожарского. Полководцы вместе со своим воинством помолились перед иконой и взяли ее с собой в легендарное сражение. Считается, что именно «Казанская» помогла им освободить Москву от польских интервентов.

Московский список был потерян в 1918 году. В День Казанской иконы, 4 ноября 2023 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о том, что образ был найден. Икону обнаружили в складском помещении резиденции Святейшего Патриарха в Переделкине. Экспертиза подтвердила ее подлинность.

В Казань святыню доставили в рамках второго этапа Всероссийского молебна о Победе. Первый прошел с мая по декабрь прошлого года. Тогда ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца был принесен почти в 100 городов России, в том числе и в Казань.

Во втором этапе крестного хода Казанскую икону провезут по 50 городам, в том числе в Луганске, Мариуполе и Симферополе.

В Казани образ будет прибывать до 16 июня. В это время в Казанском соборе будут совершаться молебные пения Царице Небесной.