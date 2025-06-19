news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 19 июня 2025 08:32

В Казань прибыл ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси

Читайте нас в
Телеграм
В Казань прибыл ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси
Фото: Елена Фенина \ «Татар-информ»

В Казанском соборе встретили ковчег с мощами Патриарха Московского и всея Руси Тихона. Встретил святыню митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вместе с духовенством Казанской епархии.

Прибытие мощей Патриарха в столицу Татарстана стало возможным благодаря акции, посвященной 100-летию со дня кончины Святителя. Мощи увидят жители 90 городов России и Белоруссии.

Организатором акции по благословению Святейшего Патриарха Кирилла стала комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного собора и благотворительного фонда «Царьград».

После встречи святыни в Казанском соборе началась Божественная Литургия, которую возглавил митрополит Кирилл.

Святитель Тихон стал 11-м Патриархом и был избран на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. Это было сложное время для Церкви, и ему пришлось столкнуться с многочисленными испытаниями — уголовными преследованиями, арестами и даже покушениями. Несмотря на трудности, Святитель Тихон оставил значительный след в истории. По его инициативе был принят праздник Всех Святых, в земле Русской просиявших.

Святитель Тихон оставался на Патриаршем престоле до самой своей кончины, 7 апреля 1925 года.

#православие #Казанская епархия #митрополит Кирилл #татарстанская митрополия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

18 июня 2025
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

18 июня 2025