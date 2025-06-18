В Казани торжественно встретят ковчег с мощами святителя Тихона Московского

Завтра в Казань прибудут мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Святыня будет пребывать в столице Татарстана с 19 по 20 июня.

Торжественная встреча состоится в Богородицком монастыре 19 июня в 8:30. Там же митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит Божественную Литургию

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«Святитель Тихон связан с Казанью тем, что в июне 1892 года он был назначен ректором Казанской семинарии, но не успел приехать – его перевели в другое место. Тем не менее он три недели числился ректором. При жизни у него не получилось сюда приехать, но теперь, своими мощами, будет пребывать здесь два дня», – рассказал в общении с журналистами Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Владыка отметил, что Патриарх Тихон очень любил Ярославль и был почетным жителем этого города. Он стал первым из архиереев, кому был присвоен такой статус.

«Раньше в истории такого не было. Этот статус ему присвоили, когда он уже был переведен из Ярославля и стал Патриархом. Он возвращался в Ярославль и жил там две недели, потому что тот, кто пришел ему на смену, митрополит Агафангел, был его большим другом – их поменяли местами: одного отправили в Литву, другого в Ярославль. Это удивительный человек, который прожил всего 60 лет, но оставил невероятный глубокий след на все последующее столетие. Когда начались гонения на Церковь, ее даже называли Тихоновской. Поэтому прибытие его мощей в Казань – это удивительное событие», – рассказал владыка Кирилл.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег с мощами святителя провезут по крупным городам России и Белоруссии – возможность поклониться святыне появится у жителей 90 городов.

Стартовала акция 6 апреля от стен Донского монастыря Москвы и завершится также в столице 9 октября.

Патриарх Тихон был избран в 1918 году и стал 11-м Патриархом. Престол он занимал до последнего дня своей жизни – скончался Святейший 7 апреля 1925 года.

При жизни Патриарх Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. В 1981 году он был канонизирован в лике исповедников со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских.

Мощи владыки Тихона были обретены в ноябре 1991 года, когда в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар. Когда обитель начали восстанавливать, было найдено место захоронения святителя. С тех пор мощи хранятся в Большом соборе Донского монастыря Москвы.

В дни пребывания мощей в Казани состоятся духовно-просветительские и научные мероприятия, посвященные подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской. Также в эти дни в Казанском соборе будут регулярно совершать молебные пения с акафистом святителю Тихону. Расписание молебнов опубликовано на сайте Татарстанской митрополии.