В Казань начали прибывать участники Международного форума городов БРИКС+

В Казань начали прибывать первые участники Международного форума городов стран БРИКС+. В аэропорту делегации из ЮАР и Индии под татарскую плясовую встретили девушки в национальных костюмах с традиционными угощениями — хлебом и чак-чаком. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первым приземлился борт из Дубая с делегациями из ЮАР и Индии, их возглавляют президент Южноафриканской ассоциации местного самоуправления (SALGA) Беке Стофиле и мэр Триссура (город, находящийся на юго-западе Индии, крупный центр производства шелков и золотых украшений) Меначери Кочаппу Варгезе.

«Мы прибыли для того, чтобы углубить связи с российским сообществом, в частности, с Казанью, а также инвестировать в программы обмена», — поделился ожиданиями от события Беке Стофиле.

Первое учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ пройдет в Казанской ратуше 21 июня и соберет порядка 200 представителей двух десятков государств. В город прибудут гости из десяти стран БРИКС, а также представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии и др.

Фото: kzn.ru