На форум Ассоциации городов БРИКС+ в Казани приедут представители 21 страны

В Казанской ратуше 21 июня состоится форум городов стран БРИКС+, на котором будет объявлено о создании ассоциации городов и муниципалитетов. Ожидается, что мероприятие соберет около 200 мэров, вице-мэров, руководителей муниципальных объединений и ассоциаций местных властей из 21 страны, рассказала на деловом понедельнике заместитель главы муниципального образования города Казани Евгения Лодвигова.

В рамках форума обсудят структуру создаваемой организации и совместные проекты, которые направлены на расширение возможностей каждого города благодаря обмену в разных областях. Кроме учредительного собрания, участников ждет дискуссионная сессия, модератором которой будет главный редактор телеканала Russia Today и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Ассоциация городов и муниципалитетов БРИКС+ – это развитие практического партнерства городов различных стран в экономической, социальной, культурной и других областях, а также реализация проектов, которые направлены на улучшение качества жизни населения городов и муниципалитетов», – пояснила докладчица.

Помимо этого, она выступит платформой для обмена лучшими практиками, а также придаст «мощный импульс и жизненную энергию» развитию всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру международных отношений.

Заявки на участие подали представители более 200 стран и даже те, кто не получил приглашения от Раиса Татарстана и мэра Казани. В частности, в Казань приедут представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии и других государств. Активны также и коллеги из СНГ – в Казани ждут гостей из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.

«Я хочу подчеркнуть, что на форум едут руководители не только столиц мегаполисов, но и представители малых муниципалитетов <…> Например, Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами, которая направляет в Казань свою делегацию, объединяет без исключения все провинции Китая – то есть, на минуточку, это полтора миллиарда человек», – подчеркнула Лодвигова.

Также в столицу Татарстана прибудут президент Бразильской ассоциации муниципалитетов, президент Южноафриканской ассоциации местного самоуправления, генеральный директор ассоциации городов Эфиопии, генеральный секретарь Латиноамериканской федерации городов.